Gagliardini saluta l' Inter | privilegio far parte della famiglia

Roberto, ormai ex centrocampista dell'Inter, ha parlato attraverso i propri profili social ufficiali dopo il mancato rinnovo di contratto Roberto, ormai ex centrocampista dell'Inter, ha parlato attraverso i propri profili social ufficiali dopo il mancato rinnovo di contratto. LE ..."Ciao Inter! Grazie per questi anni assieme... meravigliosi, intensi: un privilegio far parte di questa famiglia!". Così Robertol'Inter, in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. "Grazie per avermi aiutato a crescere in campo e fuori. Grazie a tutti per questo viaggio incredibile! Grazie Inter". ..."Anni meravigliosi e intensi, è stato un privilegio" MILANO - Robertol'Inter. Su Twitter, l'ormai ex centrocampista nerazzurro, cui non è stato rinnovato il contratto scaduto lo scorso 30 giugno, scrive "Ciao Inter! Grazie per questi anni assieme...

Gagliardini saluta l'Inter, ma resta in zona! Sciolte le riserve - Sky Inter-News.it

Oltre a quello di Milan Skriniar, l’Inter ha ufficializzato attraverso il proprio sito web anche l’addio di Roberto Gagliardini Oltre a quello di Milan Skriniar, l’Inter ha ufficializzato… Leggi ..."Ciao Inter! Grazie per questi anni assieme... meravigliosi, intensi: un privilegio far parte di questa famiglia!". Così Roberto Gagliardini saluta l'Inter, in un post pubblicato sul proprio profilo I ...