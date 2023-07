Francia | quinta notte di violenze | 719 fermi | Attaccata la casa di un sindaco alle porte di Parigi | Borne | Intollerabile

(Di domenica 2 luglio 2023) Leggi Anche Scontri in, 1.300- Mobilitati 45mila agenti per la- Funerali di Nahel, in migliaia al corteo Leggi Anche, scontri a Nanterre al corteo per Nahel - Tensioni a ...

Altri 486 arresti inquesta notte, ladi violente proteste dopo l'uccisione da parte della polizia di Nahel, un giovane 17enne a Nanterre, nella banlieue parigina. Al aggiornare il bilancio, secondo quanto ...Una notte più tranquilla che ha comunque portato tra Parigi, Lione, Marsiglia all'arresto di 719 persone da parte delle forze dell'ordine innellanotte di proteste nate in seguito ...

Francia, quinta notte di scontri: oltre 700 arresti. La rivolta contagia la Svizzera. FOTO Sky Tg24

In Francia sono proseguite le violenze urbane connesse all'uccisione da parte della polizia del 17enne Nahel a Nanterre. Sono stati 719 i fermi effettuati nella quinta notte di disordini in varie ...Il ministro francese ha spiegato che è stata una nottata più tranquilla, anche se gli scontri continuano e ci sono stati 719 fermi.