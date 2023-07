Francia | quinta notte di proteste | 486 arresti

Ancora disordini e centinaia di arresti indopo lanotte di proteste legate alla morte del giovane Nahel , il ragazzo ucciso da un agente di polizia. Tuttavia, secondo le autorità francesi, le proteste sono state molto meno ...Parigi, Marsiglia e Lione sono state tra le città più colpite, con disordini, saccheggi e danni alle proprietà Altri 486 arresti inquesta notte, ladi violente proteste dopo l'uccisione da parte della polizia di Nahel, un giovane 17enne a Nanterre, nella banlieue parigina. Al aggiornare il bilancio, secondo quanto ...Ancora proteste dopo l'uccisione da parte della polizia del giovane Nahel Merzouk: incidenti si sono registrati sugli Champs - Elysées a Parigi e a Rennes, Nizza, Marsiglia, Lione e Brest. Ma la ...

Francia, quinta notte di violenze: 486 arresti TGCOM

La tensione è salita fin dalla prima serata a Marsiglia, la città insieme a Lione che la notte tra venerdì e sabato è stata teatro dei disordini più accesi. Sul posto sono arrivate due unità di agenti ...Quinta notte di scontri in Francia. Non si fermano le proteste per la morte del 17enne Nahel, ucciso da un agente di polizia dopo un controllo a un posto di blocco. La rabbia si allarga ancora ...