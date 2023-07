(Di domenica 2 luglio 2023) L'ex leader di Potere operaio, che ha vissuto a lungo 'in esilio' a Parigi e ha partecipato anche alle manifestazioni dei gilet gialli: "E' la risposta a un potere che ammazza, la ribellione è uno sbocco naturale, e io sto con loro" “La gigantesca mobilitazione, il dilagare della, sono adeguate ad una risposta necessaria alla logica dei poteri costituiti, all’ammazzar persone come normale amministrazione. Tutto in nome del ‘mantenimento dell’ordine’ a cui le polizie sono preposte”. Così all’AdnKronos, da Napoli dove al momento si trova, Oreste, co-fondatore di Potere Operaio che da anni vive a Parigi, commenta i disordini in corso indopo l’uccisione da parte di un poliziotto del giovane Nahel martedì scorso a Nanterre. Disordini che seguono le proteste dei gilet gialli prima (a cui anche ...

Francia, parla Scalzone: "La rivolta dilagherà" Adnkronos

(Adnkronos) - "La gigantesca mobilitazione, il dilagare della rivolta, sono adeguate ad una risposta necessaria alla logica dei poteri costituiti, all'ammazzar persone come normale amministrazione.