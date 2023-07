Francia nel caos | attacco alla casa di un sindaco | “È inaccettabile | siamo feriti”

(Di domenica 2 luglio 2023) L’ondata di violenza non ha interessato solo i grandi centri innegli ultimi giorni di protesta e nella notte, si è verificato un attentato con un’auto contro l’abitazione deldi L’Ha-les-Roses, un piccolo comune nella Val- de-Marne, a sud di Parigi. È “un fatto intollerabile“, ha tuonato il primo ministro francese, Elisabeth Borne, aggiungendo che “i colpevoli saranno perseguiti con la massima fermezza“. “Il primo ministro condanna questi fatti intollerabili e dà il suo pieno sostegno aldi L’Hay-les-Roses e ai suoi parenti. Ha inviato un messaggio alsua famiglia che sono ancora sotto shock. I colpevoli saranno perseguiti con la massima fermezza”, si legge in una nota di Matignon. Intanto la procura ha comunicato che gli autori dell’attentato, ...

... a cura di Stefanodi Celle e Simona Fina Fuori Orario presenta un omaggio alla produzione televisiva di Luigi di Gianni, regista con il quale il programma ha stabilito un forte legame...Laospiterà i Mondiali di rugby in autunno e poi le Olimpiadi di Parigi nell'estate del ...le lro indicazioni di viaggio consigliando ai cittadini cautela e prudenza negli spostamentiPaese.corso di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera , Valls ha ammesso che nelle banlieue "... " Parte di loro non si sono integrati, non si sono assimilati , non amano la, le sue ...

Alta tensione in Francia, 500 arresti nella notte AGI - Agenzia Italia

La rivolta francese segue numerose altre disperate sommosse in tutte le grandi città del mondo occidentale: ce ne sono già state a Londra, ieri a Stoccolma, negli Stati Uniti ogni altro giorno e ...Per contrastare i manifestanti, erano stati mobilitati 45 mila agenti in tutto il Paese. L’Iran chiede alla Francia di «porre fine al trattamento violento del suo popolo». Assalita la casa del sindaco ...