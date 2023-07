Francia | auto contro la casa di un sindaco La nonna di Nahel | Fermatevi

(Di domenica 2 luglio 2023) Appello alla calma indalladi, il 17enne la cui uccisione martedì a Nanterre da parte di un poliziotto ha scatenato le proteste che da nord a sud infiammano il Paese. «Voglio che tutto questo finisca ovunque», è l'appello delladel giovane, Nadia, affidato a Bfmtv. «Alle persone che stanno rompendo le cose, dico di fermarsi. Non distruggete le scuole o glibus», è l'appello della donna, «sono le madri che prendono glibus». La donna sostiene che gliri delle violenze stiano «usandocome pretesto» e dice di non avercela con la polizia ma solo con il poliziotto che ha ucciso suo nipote, sottolineando di avere «fiducia nella giustizia». Le parole delladi, ...

Tra sabato e domenica oltre 700 arresti. Altri 719 arresti in questa notte, la quinta di violente proteste dopo l'uccisione da parte della polizia del 17enne Nahel a Nanterre.

In Francia sono proseguite le violenze urbane connesse all'uccisione da parte della polizia del 17enne Nahel a Nanterre. Sono stati 719 i fermi effettuati nella quinta notte di disordini in varie città. Appello alla calma in Francia dalla nonna di Nahel, il 17enne la cui uccisione martedì a Nanterre da parte di un poliziotto ha scatenato le proteste.