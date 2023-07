Francia | appello della nonna di Nahel ai manifestanti | fermatevi

(Di domenica 2 luglio 2023) ... dove suoneremo le sirene e continueremo il nostro lavoro quotidiano affinché ritorni l'ordine ", ha dichiarato David Lisnard, su TF1. Un'inchiesta per tentato omicidio di soggetto titolare di ...

A Parigi e nel resto dellanella notte ci sono stati comunque scontri. La polizia ha ... Nadia , la nonna di Nahel lancia unalla calma dopo i violenti scontri delle ultime notti. "...... ovunque": la nonna di Nahel, il ragazzo ucciso da un poliziotto durante un controllo stradale a Nanterre che ha innescato la rivolta, reagisce alle violenze in corso ine lancia un...sotto shock per l'episodio più grave della rivolta: un'auto - ariete in fiamme lanciata ... A una fine degli scontri pensano un po' tutti i francesi, ed oggi a lanciare unalla ...

Francia, appello della nonna di Nahel: "Fermatevi". Stasera vertice all'Eliseo Adnkronos

L’appello della nonna di Nahel La nonna di Nahel assicura di ... israeliano segue con apprensione gli episodi e le ondate di antisemitismo che investono la Francia", ha detto il premier Benyamin ...Non si ferma l’ondata di proteste in Francia, dove ci si aspetta un’altra notte di fuoco con 45mila agenti schierati ...