Forza Italia | Limata | “Stiamo tamponando danni del governo precedente”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 2 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“fatti dal. Mai prima d’ora dopo essere eletti un politico visita “comune per comune” nonostante le difficoltà di centri urbani del Fortore come accaduto ieri, altro che tour estivo: per avere la possibilità di ascoltare tutte le problematiche sono stati superati i 400 km di viaggio, su strade provinciali in dissesto perenne, ad oggi, il reale vero problema comunicativo col resto della provincia; infatti molti residenti fortorini preferiscono il Molise o la Puglia, facendo perdere ancora piùal Sannio, bisogna infatti, lavorare per migliorare la comunicazione col beneventano”. Così in una nota Sebastian, dirigente provinciale di...