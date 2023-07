Formula 1 | Gp d’Austria | Verstappen stravince Ma rialza la testa la Ferrari | Leclerc secondo | Sainz quarto

Charles Leclerc è uno che non si accontenta della piazza'onore, ma ha intelligenza a sufficienza per capire che la SF - 23 innon poteva dargli un centesimo di prestazione in più. Bravo, ...Max Verstappen vola inarrestabile verso il terzo titolo mondiale . Il campione della Red Bull domina la pista e vince il Gran Premio di. Nella sua quinta vittoria consecutiva, l'olandese supera di 81 punti il compagno di squadra Sergio Perez. Alle sue spalle la battaglia tra la Red Bull e la Ferrari ha tenuto i ...SPIELBERG - Max Verstappen si è mostrato passi avanti a tutti i rivali anche nel Gran Premiodi1 . Nel finale di gara il campione in carica si è permesso anche un rischio che lo ha portato a conquistare un punto addizionale. All'ultimo, infatti, Verstappen ha fatto sosta ai ...

F1, novità in griglia di partenza al GP d'Austria (Spielberg) e l'analisi fila per fila Sky Sport