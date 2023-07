Formula 1 | Gp d’Austria | accolto il ricorso di Aston Martin | classifica da aggiornare Sainz rischia

(Di domenica 2 luglio 2023) Il risultato del Gran Premio diè congelato. Molti track limits non sono stati segnalati. Lafinale cambierà. Il Gran Premio si è chiuso con Verstappen (Red Bull) primo, la Ferrari di Leclerc seconda, al terzo posto Perez, sulla Red Bull e quarto, con l’altra Ferrari. Ma ladefinitiva non sarà più questa. E’ stata l’a presentare una protesta ufficiale alla Federazione contro laprovvisoria. Protesta accolta, per cui le penalità si rifletteranno sullafinale. Una nota della Fia recita: “Buonasera a tutti. In merito alle infrazioni ai limiti della pista durante il Gran PremioFIA di1 del 2023, notiamo ...

Anche la seconda Mercedes in pista, quella di Russell ha faticato e non poco nel Gran Premio. La W14 evidentemente non si è adattata troppo al tracciato di Zeltweg, un qualcosa che ha lasciato un po' spiazzati piloti e ingegneri del team di Brackley. L'ottavo posto finale, proprio ... Al termine del Gran Premio Austria 2023 vinto da Max Verstappen davanti a Charles Leclerc e Sergio Perez, l'Aston Martin ha presentato una protesta ufficiale in merito all'ordine di arrivo. Adesso la FIA ha accolto tale ...