Formula 1 | GP Austria | il risultato della gara

Leggi su sportnews.eu

(Di domenica 2 luglio 2023) Emozionante lotta al Red Bull di Ring di Spielberg, con grande duello tra la Red Bull e la Ferrari, in grande ripresa Non lascia alcuna speranza Max Verstappen ai suoi rivali, né al compagno Sergio Perez. 42° trionfo per l’olandese, che vince anche in casa al Red Bull Ring, un weekend dominato dalla scuderia anglo-ca. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.