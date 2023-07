(Di domenica 2 luglio 2023) Bergamo.è ladelladel. Mercoledì 28 giugno si e riunito il Comitato dei Fondatori diBenedetto, costituita nel dicembre 1993, in memoria del burattinaio Benedetto. Voluta dai familiari e da alcuni operatori di settore, tra i quali, laè nata allo scopo di mantenere viva l’eredità artistica di Giuseppina Cazzaniga (1917-2015) e Benedetto(1915-1990), compagni di vita e di lavoro, attraverso la salvaguardia e la valorizzazione del Teatro di Figura, con particolare attenzione alla tradizione dei burattini ...

Fondazione Ravasio – Museo del Burattino: la nuova presidente è Cristina Loglio BergamoNews.it

L'operazione ex hotel commercio: sono di Costa Volpino l’ex consigliere Bonomelli (referente del patrimonio), la progettista, l’avvocato e la ditta di impiantistica ...In occasione di capitale della cultura viene proposto un ricco calendario di appuntamenti per le nuove generazioni ...