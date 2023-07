Follini | In politica troppo affanno e senso di provvisorietà

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 2 luglio 2023) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "Le due coalizioni, un po' fittizie, che si contendono il favore degli elettori stanno entrando, tutte e due, in una fase di più accentuata turbolenza. A sinistra, nel cosiddetto campo largo (che al momento non è un campo e non è così largo), le linee di frattura sono finevidenti. La fatica di stare insieme da quella parte è quasi fisica. Nessun palco in comune, nessuna consuetudine reciproca, nessuna complicità, nessuna diplomazia. Niente che serva a lenire differenze e insofferenze che vertono su punti cruciali delle rispettive identità. Senza considerare il vero e proprio abisso che separa Pd e M5S sull'argomento cruciale dei nostri giorni. Cioè sulla guerra in Ucraina. A destra la fibrillazione appare meno vistosa, e il doppio mastice del governo in comune e dei risultati elettorali, fin qui favorevoli, sembra lenire certe ...