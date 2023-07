Follia woke al Gay Pride | vietato ricordare i morti della polizia

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 2 luglio 2023) Cos’altro sono le rivolte francesi se non il BLM formato esportazione? E cosa è il tentativo di rimuoverne le cause se non cattiva coscienza? Le profezie di Giovanni Sartori, di Oriana Fallaci, di Giovanna Maglie si avverano spietate ma la sinistra, politicamente e moralmente responsabile, nel segno dell’ irresponsabilità, rimuove a livelli indecenti. Eppure quelle profezie erano chiare, restano chiare: l’islam fanatico ha due modi per imporsi su un occidentale groggy, incapace di reagire: o con i saccheggi, con la rivolta violenta che non è figlia del disagio ma del rifiuto di compenetrarsi; oppure facendo un partito formalmente democratico che prende la maggioranza relativa e subito si trasforma in teocratico e instaura la sharia. Magari anche le due cose insieme. Macron in Francia, come gli altri in Europa, è incapace di fare fronte e da sinistra adotta soluzioni autoritarie e ...