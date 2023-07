Il cavaliere del Giotti aveva vinto l'ultima giostra della Quintana che si è disputata quindici giorni faDrammaticodurante le prove della giostra della Quintana di: il cavaliere Massimo Gubbini, del rione Giotti, è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere caduto da cavallo. ...Ancona lo celebra,lo rende immortale. Ecco, si delinea quella Umbria ciambella cosmica, ... assai più che la rivoluzionesulla realtà del presente² (71)". Ciò è fantastico, ...

Foligno, incidente le prove della Quintana: il cavaliere Gubbini è grave. Morta la cavalla LA NAZIONE

Foligno, 2 luglio 2023 – Drammatico incidente ieri sera durante le prove della giostra della Quintana di Foligno: il cavaliere Massimo Gubbini, del rione Giotti, è stato ricoverato in ospedale in grav ...Sono gravi le condizioni in cui versa il cavaliere del Giotti, Massimo Gubbini, a seguito di un terribile incidente che si è verificato sabato sere durante le prove della Quintana. Il quarantenne è ri ...