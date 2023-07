Fiorentina | Livakovic è più di un’idea

(Di domenica 2 luglio 2023) A Firenze sono molto attivi sul mercato. Nonostante l’ottima stagione di Terracciano, lo sono anche per cercare un nuovo portiere che possa essere una sicurezza da titolare. Proprio per questo laè davvero molto interessata a. Il portiere croato, in forza alla Dinamo Zagabria, è reduce da una grande stagione. Con il suo club ha vinto il campionato, chiudendo 11 partite su 35 senza subire reti. Insieme alla Nazionale, della quale è il titolare dal 2017, è arrivato fino alle semifinali del Mondiale 2022, arrendendosi solamente all’Argentina di Messi. Proprio grazie alle sue qualità tecniche e tra i pali e per la capacità di dare tranquillità alla propria difesa, lanon è la sola interessata a. La prima offerta dellaperè ...

La Fiorentina ha individuato in Dominik Livakovic, portiere della Dinamo Zagabria e della nazionale croata, il rinforzo per la porta nella prossima stagione.