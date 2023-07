Fiorentina | il Manchester United continua a spingere per Amrabat

(Di domenica 2 luglio 2023) Ilspinge per portare in Premier League Sofyandella. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Erik ten Hag starebbe spingendo per portare Sofyanal. Oltre ai Red Devils, sul centrocampista dellaci sono anche Barcellona, Atletico Madrid e Arsenal. L’offerta dellonon starebbe però accontentando il club viola che vorrebbe 30 milioni per cedere il marocchino. Vedremo se ten Hag riuscirà ad accontentare le richieste dei viola.

... dal Liverpool alUnited senza dimenticare il Bayern Monaco. In caso di offerta irrinunciabile, la Vecchia Signora potrebbe decidere di cedere l'exper poi reinvestire il denaro ...il gruppo emiliano ci arriva nel 1984 per registrare il mini - album In Movement , ... aperto dalla band britannica Whirlwind e da quellaCafé Caracas, in cui suona un ...2023 - 07 - 01 17:29:47 Amrabat, anche ilUnited sul centrocampista viola IlUnited punta Amrabat della. Oltre il Barcellona che non lo ha mai perso d'occhio. 2023 - ...

Fiorentina, Manchester United in pressing su Amrabat: super ingaggio per il marocchino TUTTO mercato WEB

Ospite negli studi di Radio Firenzeviola, l'ex giocatore della Fiorentina, Massimo Orlando, ha commentato le voci di calciomercato in casa Fiorentina durante la trasmissione ...L'annata appena conclusa ha fornito a tutte le squadre spunti interessanti sulle necessità che inevitabilmente coinvolgono ogni formazione. In questo senso la ...