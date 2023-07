Per questo l'ad Adriano Galliani sembra in pole per il seggio al Senato di, diventato vacante ... l'assembleadi giovedì scorso con l'approvazione del primo bilancio post mortem e ...Appena riceveranno dal testamento le quote di, al di là della continuità iniziale e del ... Testamento Berlusconi ancora chiuso, verso vendita... non è ancora stato aperto, con tutti gli equilibri che potrà sugellare ine a cascata ... tra le quali la futura vendita della società calcistica del. La successione comprenderà anche ...

Fininvest, Monza e ville, cresce l'attesa per il testamento di Berlusconi TGLA7

A meno che, ma oggi sembra difficile, non decida di fare il grande passo in politica un altro Berlusconi, Pier Silvio, che un sondaggio diffuso il giorno dopo la morte del padre aveva messo al terzo ...A quasi un mese dalla morte di Berlusconi, i familiari avrebbero preso un'incredibile decisione sul Monza. L'ultima opera calcistica di Silvio Berlusconi è stata portare il Monza in Serie A. Il presid ...