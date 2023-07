Finalmente svelato il segreto per ottenere dolci a prezzi stracciati tramite un' app sconosciuta

Leggi su oggi-notizie

(Di domenica 2 luglio 2023) Oggi Notizie L'app Too Good to Go sta riscuotendo grande successo, consentendo alle persone di acquistare prodotti da forno a buon mercato da caffetterie, ristoranti e supermercati evitando lo spreco alimentare. Recentemente, i fan hanno scoperto che anche la pasticceria Cooplands offre sacchetti contenenti cibo invendutol'app. Questa scoperta è stata accolta con entusiasmo da molti acquirenti che hanno elogiato la qualità e il prezzo conveniente dei prodotti Cooplands. L'app Too Good to Go è disponibile in tutto il Regno Unito e offre una vasta gamma di opzioni di cibo da catene popolari come McDonald's, Costa Coffee e Tesco. Oltre a Too Good to Go, ci sono anche altre app che aiutano a combattere lo spreco alimentare, tra cui Karma, Klitche e Olio. Se hai un problema di soldi, puoi contattarci via email. Unisciti anche al nostro gruppo Sun Money per ...