Ferrari seconda al Gp d’Austria Elkann | «Siamo tutti felici Il rinnovo dei piloti? Non è una priorità»

, almeno qui in Austria, indiscutibilmenteforza del campionato. Leclerc se la gioca ruota a ruota nei primi giri con Verstappen e questa volta fa prendere pure qualche grattacapo nel ...Dopo laposizione ottenuta ieri nella Sprint Race, Sergio Perez è tornato a podio quest'oggi grazie ... Lesono state molto veloci. Abbiamo ottenuto un bel risultato, speriamo di esser ...Per il monegasco il secondo posto odierno è il miglior risultato stagionale con unaSF - 23 che è stata laforza sia sulle gomme medie che sulle gomme dure davanti a Mercedes e Aston ...

GP d’Austria: vince Verstappen, seconda la Ferrari di Leclerc RaiNews

GP AUSTRIA F1 2023 - ORDINE DI ARRIVO DELLA GARA Pos Nr Pilota Team Tempo/Gap 1 33 M. Verstappen Red Bull 2 16 C. Leclerc Ferrari + 5"155 3 11 S. Perez Red Bull + 17"188 4 55 C. Sainz Ferrari + 21"377 ...Il pilota olandese ha vinto in Austria un'altra tappa di questo Mondiale 2023: bene le Ferrari con Leclerc secondo e Sainz quarto. In mezzo, in terza piazza, la Red Bull di Perez.