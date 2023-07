Fernandez | un Prefetto per la Chiesa sinodale Scrive Cristiano

Leggi su formiche

(Di domenica 2 luglio 2023) Il vescovo argentino Victor Manuel, teologo legatissimo a Jorge Mario Bergoglio, coinvolto nelle sue principali azioni da arcivescovo di Buenos Aires e poi da vescovo di Roma, ha deciso di reagire alla notizia della sua designazione adella Congregazione per la Dottrina della Fede, con un’azione importante, un post su Facebook. Per i cantori della tradizione e del tradizionalismo medievale è arduo pensare che non sia un brutto colpo, quanto il contenuto del testo. Ecco una traduzione di quanto ha scritto in spagnolo. “Amiche e amici, Papa Francesco mi ha chiesto di esseredel Dicastero per la Dottrina della fede. La prima volta che me lo chiese gli ho dato diversi motivi per dire di no. Uno di questi è che il compito include la questione degli abusi sui minori e io non mi sento pronto e non sono stato ...