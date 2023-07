Fenix | al via la giornata conclusiva della kermesse di Gioventù Nazionale Segui la diretta

(Di domenica 2 luglio 2023) Chiuderà i battenti oggi la festa di, l’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia. Unache da giovedì a domenica, nella suggestiva cornice del laghetto dell’Eur a Roma ha visto alternarsi sul palco personalità di spicco del mondo politico e istituzionale, giornalisti e giovani militanti e non arrivati da tutta Italia, tutti impegnati in un confronto serrato sui temi d’attualità politica e sociale. Un dibattito che, tra prospettive e proposte concrete, ha puntato i rifelttori sui grandi temi di sempre e l’attualità che li declina oggi., al via ladiE allora, dal disagio giovanile alla scuola. Dallo sport al confronto diretto ...

Ha però giocato la Champions League dei dilettanti, ilTrophy, coltivando sempre quel sogno ... eallargarsi al resto del mondo - aumentando anche e soprattutto il proprio business. Brera ......riuniti in questo fine settimana al laghetto dell'Eur di Roma per la quattro giorni di- Lo ... Ma è scivolata: i baby Meloni di quell'epoca hanno certo come bandiera Giovanni Falcone e Paolo ...... la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, dopo le sue parole ieri a, la festa dei ... in un mondo di crescenti solitudini, spesso viene riversato inesclusiva su questi animaletti, ...

Al via Fenix, la kermesse dei giovani di Fdi. Ma Atreju torna a settembre Il Sole 24 ORE

'Io per prima amo cani e gatti' ma 'vorrei una società in cui i cani e i gatti sono affetti in case più vive e popolate di persone' ...Eugenia Roccella contro i padroni dei cani: "Sento il richiamo dei proprietari rispetto ai propri cagnolini e sento Giovanni, Eugenio, Riccardo, addirittura nomi compositi: ho sentito pure Giovanni Ma ...