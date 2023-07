Federica Pellegrini | gesto ‘eclatante’ davanti a tutti | sorpresi i fan della Divina

Leggi su rompipallone

(Di domenica 2 luglio 2023) Il carattere da campionessa non l’ha mai perso, ladimostra di essere ancora molto rigida anche col marito.ha, senza dubbio, una personalità molto forte. D’altronde una carriera come la sua non si costruisce senza un certo tipo di mentalità. Certo, il talento è molto importante, ma allenamento, dedizione e rigidità sono una componente fondamentale per il successo di un atleta. Soprattutto se l’obiettivo è diventare un’icona dello sport italiano e mondiale.è un esempio lampante di questo tipo di approccio. 158 medaglie d’oro, 56 medaglie d’argento e 35 medaglie di bronzo sono un bottino clamoroso per un’atleta che rimarrà nella storia del nuoto mondiale. Cinque partecipazioni alle olimpiadi testimoniano la grandezza...