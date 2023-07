Facciamo rumore ca*** D' Urso | ira della sorella contro Pier Silvio

(Di domenica 2 luglio 2023) Daniela d'si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Ladi Barbara d'sembra non abbia apprezzato la decisione di Mediaset di fermare Pomeriggio 5. "Canale 5 e Barbara d'- è stata la nota diffusa dal Boscione - hanno concordato che dalla prossima stagione l'artista non condurrà più ‘Pomeriggio 5'. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata". Immediata la replica sui social. "SOLIDARIETA'. PUNTO. E, CA**O!!!#iostoconbarbarad", è stato il messaggio pubblicato al quale hanno fatto eco diversi commenti dei telespettatori. Un fan ha domandato: "Ma si conosce la motivazione (del defenestramento di Barbara, ndr.)?". Secca la replica di Daniela: "Non ancora". Finita ...

. CA**O!", lanciando l'hashtag #iostoconbarbaradurso e ritwittando vari messaggi dei fan, tutti dello stesso tenore, come quello che recita: " Solidarietà ad una donna che ha sempre ...Sui social la rabbia della sorella di Barbara d'Urso che chiede ai fan di faree di dimostrare solidarietà per la conduttrice cacciata da Pomeriggio ...PUNTO E, CAZZO!!!#iostoconbarbaradurso" ha scritto accompagnando la foto in cui abbraccia Barbara . La conduttrice non ha commentato nulla della notizia, ma le parole della sorella ...

Barbara D'Urso, la sorella contro Mediaset: "Facciamo rumore, ca**o!" TorreSette

Barbara D'Urso, sorella in difesa della conduttrice dopo l'annuncio di Mediaset dell'addio a Pomeriggio 5 da settembre.Gli operai hanno indetto per oggi pomeriggio, domenica 2 luglio, alle 18, un'assemblea in piazza Poggi, sotto la torre di San Niccolò. “Buongiorno Fiorenza, che rumore fa la dignità - scrivono i lavo ...