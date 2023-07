Uno e trino Maxche praticamente si prendeil pacchetto del Gran Premio di Austria , decima prova del Mondiale di Formula 1 2023 . Alle sue spalle finalmente un lampo rosso Ferrari con il redivivo ...Maxha dominato anche in Austria ed è sempre più grande adesso il suo vantaggio in ... Abbiamo deciso di non rientrare durante la VSC, abbiamo seguito il nostro piano ed ha funzionato...... una prova di forza ed un regalo alle migliaia di tifosi olandesi accorsi in Austria: "Vederequell'arancione è incredibile. E' incredibile...", conclude. . 2 luglio 2023

F1: Verstappen, 'tutto ha funzionato, mi sono divertito' - F1 Agenzia ANSA

Max Verstappen ‘asso piglia tutto’ anche in Austria il campione del mondo non lascia scampo alle altre monoposto e si aggiudica il Gran premio d’Austria Il pilota olandese centra anche il giro veloce ...SPIELBERG - Per John Elkann quella in Austria è " la miglior gara in stagione per la Ferrari ". Il presidente del Cavallino, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, si mostra più che soddisfatto del se ...