F1 | Vasseur | ' sono soddisfatto ma a Silverstone mi aspetto qualcosa di meglio'

Si conferma la scelta didi aiutare Charles Leclerc a sentirsi prima guida. Anche in ... In questo campionato separato checostrette a disputare le scuderie che non si chiamano Red Bull ...Rinnovo piloti Cialtre priorità sulle quali focalizzarci, lo ha detto anche: godiamoci questo momento, sicuramente positivo visto il podio e per tutti coloro che lavorano per la ...... ma Elkann ha preferito glissare, per il momento, dicendo: "Come ha già detto, cialtre priorità sui rinnovi, adesso godiamoci questa grande gara e il momento positivo".

Ferrari, Vasseur svela: "Abbiamo anticipato aggiornamenti, lavoriamo h24" Tuttosport

Spielberg, 2 lug. – (Adnkronos) – “Sono soddisfatto, anche se si vuole sempre di più. Ci aspettiamo qualcosa di meglio a Silverstone”. Lo dice Fred Vasseur, team principal della Ferrari, dopo il secon ...Il team principal del Cavallino dopo la gara in Austria: "Soddisfatto della gara, ma vogliamo ottenere sempre qualcosa di più" ...