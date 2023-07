distanza tra le due vetture che appartengono alla stessa casa. A far continuare l'incubo ... Russell VOTO 5 Nei giorni passati aveva detto che non si considerava lontano rispetto allaBull e ...Ma pur non essendo una storia del tutto originale ( i paragoni con Luca esono inevitabili ), è ... Eppure la storia hafretta di concludersi , il che porta a un climax nel terzo atto che si ...VEDI ANCHE F1 per l'ambiente: alBull Ring un test per (provare a) ridurre le emissioni del 90% ... Marko ha poi ricordato la sconfitta della passata stagione: '' L'anno scorso abbiamo avuto...

F1, troppa Red Bull in Austria. Vince Verstappen davanti a Leclerc ilGiornale.it

L'olandese guida il fronte polemico per le 47 infrazioni rilevate dai sensori alle curve 9 e 10 che sono costate l'annullamento dei tempi in qualifica. Sotto accusa anche la scarsa visibilità dagli ab ...Una storia di madri e figlie, di presunta normalità e sull'accettare chi si è veramente. Peccato, però, che la pellicola ricordi troppo il film Pixar.