F1 su TV8 | GP Austria 2023 | orari | programma in chiaro | diretta e differita gara

(Di domenica 2 luglio 2023) Il lungo weekend del Gran Premio d’di Formula 1 giunge al proprio acme. L’odierna giornata di domenica 2 luglio è dedicata allavera e propria. La griglia di partenza è stata determinata tramite le qualifiche del venerdì, mentre quanto accaduto ieri (ovverosia la Sprint) ha semplicemente aggiustato la classifica iridata, senza aver alcun impatto su quanto accadrà nel pomeriggio. Gli scherzi del calendario fanno sì che quello a cui assisteremo fra poche ore sia il sesto GP a disputarsi nell’autodromo di Spielberg nell’arco di meno di tre anni! D’altronde, nel 2020 e nel 2021, l’autodromoco è stato teatro di un double header utilizzando l’escamotage del Gran Premio di Stiria per ammortizzare gli scompensi di calendario generati dalla pandemia. A latere, bisogna ricordare come su questa pista sia arrivata l’ultima ...

Dopo la sprint di sabato, la corsa della domenica. Verstappen in pole, davanti a Leclerc. Gli orari della seconda Sprint Race della stagione sul circuito di Zeltweg dove domani si correrà il Gp d'Austria.

F1 GP Austria, Verstappen vince la gara sprint davanti a Perez e Sainz: la classifica aggiornata Sport Fanpage

Oggi, domenica 2 luglio, andrà in scena il GP d'Austria, decimo round del Mondiale 2023 di F1. Sul tracciato "Stop&Go" di Spielberg, assisteremo a una gara che potrebbe riservare delle sorprese, tenen ...La classifica del Mondiale 2023 di F1 è stata ulteriormente modificata oggi dopo la Sprint Race, ma a dominare è sempre il neerlandese della Red Bull Max Verstappen: domani, domenica 2 luglio, alle or ...