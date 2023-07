F1 | Sainz | ' risultato frustrante | volevo il podio'

(Di domenica 2 luglio 2023) Spielberg, 2 lug. - (Adnkronos) - "Sono frustrato, il passo che avevo oggi e le battaglie che ho avuto meritavano una posizione migliore. Dopo la prima sosta la gara è andata via, il passo era buono ma non era quello che. Questo weekend la macchina ha fatto un passo in avanti, sto guidando bene in gara e facendo buoni sorpassi. Peccato non avere unmigliore, mi spiace non aver ottenuto il". Lo dice Carlosdopo il 4° posto nel Gp d'Austria. "Dietro Leclerc mi sentivo bene evedere cosa si poteva fare con aria pulita, ma ho fatto un lavoro di squadra. Poi il pit stop mi ha mandato dietro di tre posizioni e complicato il resto della gara. Dovrò rivedermela, adesso mi viene difficile pensare a Silverstone", aggiunge il pilota della Ferrari.

La frustrazione di: "Non ilche volevo, non ho capito il comportamento del muretto" . Leclerc: "Ho ritrovato fiducia e passo" . Verstappen: "Terzo titolo Per ora non ci penso". A ...... ma in quel momento la squadra ha preferito un doppio pit stop con Leclerc ein sequenza e ... Un segno di attaccamento al team e dopo ilstorico alla 24 ore di Le Mans, la presa di ......il migliorstagionale, ritrova il sorriso, può anche rallegrarsi per il fatto di aver avuto il muretto dalla sua parte, designato come primo pilota in pista oggi senza se e senza ma....

Sainz dopo il GP Austria: "Risultato frustrante, volevo il podio" Sky Sport

Max Verstappen domina il weekend vincendo anche il GP d'Austria con l'ennesima prova dominante, con la Ferrari di Charles Leclerc ...Il Gp d'Austria ha fornito indicazioni tecniche importanti su Ferrari e Mclaren assieme al caos in cui piomba spesso la F1 ...