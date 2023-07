F1 | Sainz | ‘risultato frustrante | volevo il podio’

(Di domenica 2 luglio 2023) Spielberg, 2 lug. – (Adnkronos) – “Sono frustrato, il passo che avevo oggi e le battaglie che ho avuto meritavano una posizione migliore. Dopo la prima sosta la gara è andata via, il passo era buono ma non era quello che. Questo weekend la macchina ha fatto un passo in avanti, sto guidando bene in gara e facendo buoni sorpassi. Peccato non avere un risultato migliore, mi spiace non aver ottenuto il podio”. Lo dice Carlosdopo il 4° posto nel Gp d’Austria. “Dietro Leclerc mi sentivo bene evedere cosa si poteva fare con aria pulita, ma ho fatto un lavoro di squadra. Poi il pit stop mi ha mandato dietro di tre posizioni e complicato il resto della gara. Dovrò rivedermela, adesso mi viene difficile pensare a Silverstone”, aggiunge il pilota della Ferrari. L'articolo CalcioWeb.

Leclerc dopo la gara sprint del sabato si è preso le responsabilità per il pessimo risultato della gara breve, spiegando che le condizioni miste della pista non sono mai state il suo forte.