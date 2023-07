F1 | pagelle GP Austria 2023 | Leclerc e Sainz gagliardi | Verstappen gioca | Alonso non brilla

Leggi su oasport

(Di domenica 2 luglio 2023) LEDEL GP D’Max(Red Bull) 8: weekend dominato da cima a fondo per il fenomeno olandese, che fa bottino pieno tra Sprint e Gran Premio conquistando anche il punto bonus per il giro più veloce grazie ad un pit-stop “gratis” al penultimo giro. 42° successo in carriera, il 5° consecutivo (record personale eguagliato), ma oggi si è limitato a gestire senza dover spingere più di tanto. Charles(Ferrari) 7,5: il secondo posto rappresenta il risultato massimo a disposizione in relazione al livello della SF-23, sicuramente migliorata in configurazione gara e nella gestione delle gomme ma ancora distante dalle prestazioni della RB19 di. Non una prestazione indimenticabile, ma va premiata la reazione d’orgoglio dopo un brutto sabato. Sergio ...