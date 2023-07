F1 | Lando Norris | “Ieri sfortunati Oggi un bel giorno per me e il team”

(Di domenica 2 luglio 2023) Giornata super per. Il belga della McLaren ha infatti conquistato la quinta posizione al GP d’Austria, nona tappa del Mondiale 2023 di F1, vincendo anche il Premio come miglior pilota di giornata. Un risultato importantissimo persoprattutto dopo la problematica Sprint Race di, ,motivo per cui il diretto interessato è apparso particolarmente soddisfatto in mixed zone, dove ha raccontato le sue impressioni: “ero dispiaciuto per quanto accaduto, penso che avevamo la possibilità di combattere con le auto più veloci ed essere prima della Mercedes e dell’Aston, purtroppo abbiamo avuto dei piccoli problemi“.ha quindi proseguito: “è stato bello premiare tutti con dei buoni punti, specialmente per gli aggiornamenti, a cui è stato ...

Male le Mercedes, settimo Hamilton e ottavo Russell, sopravanzati dae Alonso, che hanno chiuso dietro a Sainz, autore di una prestazione davvero gagliarda, con una penalità sulla groppa ...Quarto posto per l'altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz che si lascia alle spalle l'inglese della McLarene il connazionale dell'Aston Martin Fernando Alonso. A completare la top ten ...Formula 1 GP AustriaDriver of the Day -è stato eletto dai tifosi il 'Driver of the Day' dell'ultimo Gran Premio d'Austria, decima prova del mondiale 2023 di Formula 1. L'inglese della McLaren, grazie alle novità tecniche ...

Norris va a cena con una modella, al rientro a casa l'agghiacciante scoperta: Ho pianto per ore Sport Fanpage

Giornata super per Lando Norris. Il belga della McLaren ha infatti conquistato la quinta posizione al GP d'Austria, nona tappa del Mondiale 2023 di F1, vincendo anche il Premio come miglior pilota di ...Il Gp d'Austria ha fornito indicazioni tecniche importanti su Ferrari e Mclaren assieme al caos in cui piomba spesso la F1 ...