F1 in tv oggi | GP Austria 2023 | orari TV8 e Sky | programma | streaming

(Di domenica 2 luglio 2023) Mancano ormai poche ore all’inizio del Gran Premio d’, nono capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo le prime due giornate del weekend Sprint (il secondo dell’anno con il nuovo format), quest’va in scena l’evento clou con in palio i 25 punti della vittoria sulle colline stiriane al Red Bull Ring di Spielberg. Il leader del campionato Max Verstappen scatta dalla pole position e, dopo il successo nella Sprint Race bagnata di ieri, è il favorito principale per quella che sarebbe la sua quinta affermazione consecutiva. L’olandese proverà a regalare alla Red Bull padrona di casa il nono sigillo su nove GP disputati nel, ma per farlo dovrà respingere gli attacchi delle Ferrari. La Scuderia di Maranello ha infatti ottenuto dei riscontri positivi nella qualifica del venerdì sull’asciutto e ...

in tvore 15 su Sky Sport

F1 Gp Austria 2023, Verstappen partirà dalla pole oggi nella Sprint Adnkronos

Nel weekend della gara di casa la Red Bull si ritrova a dover gestire nuovamente i rapporti tra Max Verstappen e Sergio Perez, protagonisti al via della Sprint del sabato di uno scambio di manovre ...Il sabato austriaco della Ferrari è una giornata a due facce, tra qualche sorriso e un problema ancora irrisolto, quello della finestra di utilizzo. Nella sprint shootout la Rossa ha registrato un ...