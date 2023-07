F1 | GP Gran Bretagna Silverstone 2023 | programma | date | orari e diretta tv

(Di domenica 2 luglio 2023) E’ arrivato il momento del decimo appuntamento stagionale del Mondiale di F1, quello con ilPremio di: ecco di seguito le informazioni sul, le, glie latv e streaming della gara iconica sulla pista britannica che ogni anno regala emozioni e un esito sempre incerto. Sarà ancora Verstappen a trionfare, come però non è riuscito a fare nelle ultime due edizioni in cui si è invece laureato campione, o la Ferrari può dare del filo da torcere? Venerdì 7 luglio alle ore 13.30 si terranno le prove libere 1, mentre alle ore 17 ecco le prove libere 2. Sabato 8 luglio alle ore 12.30 tutto pronto per le prove libere 3 che vanno ad anticipare le qualifiche in ...

... che denunciano molti casi in cui il finanziamento da parte di istituzioni finanziarie (guidate da paesi come Usa,, Francia, Germania e Italia) a gruppi ospedalieri privati e ad altre ...Facewatch è al momento utilizzato in circa 400 negozi in tutta lae sfrutta un sistema di riconoscimento facciale realizzato da Real Networks e Amazon. È in grado di segnalare recidivi ...Già la prossima settimana, dal 7 al 9 luglio , la Formula 3 farà già ritorno in pista a Silverstone , per ilPremio di. Assieme a questa categoria ci sarà anche la massima serie ...

Gran Bretagna, la penna cancellabile di Rishi Sunak diventa un caso la Repubblica

Alyoska Costantino | In attesa delle ultime tre gare del weekend, SBK e SSP hanno svolto il warm-up del Round Gran Bretagna 2023 sulla pista di Donington ...Il New York Times riferisce di sistemi di riconoscimento facciale in uso in alcuni negozi del Regno Unito per individuare i taccheggiatori, sfruttando un software denominato Facewatch che consente di ...