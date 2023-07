F1 | GP Gran Bretagna 2023 | quando la prossima gara? Orari | programma e tv Si corre a Silverstone settimana prossima

Leggi su oasport

(Di domenica 2 luglio 2023) La Formula 1 prepara al volo armi e bagagli per trasferirsi dalle ridenti colline austriache alle ampie pianure inglesi. Non c’è tempo per riposare, il mesente è uno dei più intensi in assoluto. C’è chi affronta il Tour de France e chi il Tour de Force. Dunque, il Circus si sposta rapidamente e dinamicamente in terra d’Albione, dove nel weekend del 7-9 luglio si disputerà ilPremio di. Questo appuntamento è però qualcosa più di una. Parliamo di un’autentica istituzione della F1, poiché ha fatto parte del calendario di ogni singola stagione iridata dal 1950 a oggi. Non ci sono mai state tragedie, crisi politiche o energetiche, oppure pandemie che abbiano impedito lo svolgimento del GP. Cascasse il mondo, in Inghilterra si. Come è giusto che sia, ...