F1 | Gp Austria | vince Verstappen | Leclerc secondo e Sainz quarto

Max Verstappenanche ine allunga ancora nel Mondiale, ma la Ferrari c'è: Leclerc chiude 2°, sul podio anche l'altra Red Bull di Perez. Quarto Sainz, uno dei tanti piloti penalizzati di 5'' per i track ...SPIELBERG () - Max Verstappenil Gran Premio d', al termine di una gara nella quale il numero uno della Red Bull ha anche dovuto inseguire - seppur per pochi giri - le due Ferrari. Primo posto per l'olandese, seguito ...Al Gp d'Maranello vede la luce in fondo al tunnel ma proprio in questo magico week end la Ferrari incassa la vittoria più ambita, quella della squadra più preziosa tra le 10 di F1, secondo l'...

GP d’Austria: vince Verstappen, seconda la Ferrari di Leclerc RaiNews

Max Verstappen vince, vince e vince ancora. Il bi-campione del mondo centra il successo anche nel Gran Premio d'Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, e prosegue in un dominio ch ...Primo podio stagionale per la Ferrari con il monegasco che ha terminato il Gp d'Austria davanti a Sergio Perez. È ancora presto per dire se le Rosse possono lottare per il secondo posto nel campionato ...