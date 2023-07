F1 GP Austria | Verstappen domina al Red Bull Ring

(Di domenica 2 luglio 2023) 14:00 GP, classifica e live timing Fan di Autosprint, eccoci qui pronti per raccontare il GP d', giro per giro. Gara Luogo: Red16:31 Giro 71 Maxvince in...

F1, pagelle Gran Premio di. Max(Red Bull) 10 - : il voto è duplice. Fino al 70° giro si merita il massimo dei voti per aver fatto man bassa di tutto il week end in Stiria. L'...SPIELBERG - Maxsi è mostrato passi avanti a tutti i rivali anche nel Gran Premio d'di Formula 1 . Nel finale di gara il campione in carica si è permesso anche un rischio che lo ha portato a ...AGI - Dopo il trionfo in Sprint Race , Maxcon la Red Bull vince il GP d'e segna anche il giro veloce della gara per il punto addizionale. Secondo il ferrarista Charles Leclerc . Terzo Sergio Perez con l'altra Red Bull ...

Mercedes salva Verstappen dalla dura penalità nel GP Austria: non voleva favorire la Ferrari Fanpage.it

Emozionante lotta al Red Bull di Ring di Spielberg, con grande duello tra la Red Bull e la Ferrari, in grande ripresa Non lascia alcuna speranza Max Verstappen ai suoi rivali, né al compagno Sergio Pe ...(Adnkronos) - A circa metà gara (36 giri sui 71 previsti) l'olandese della Red Bull Max Verstappen è al comando del Gp d'Austria. Il bicampione del mondo in carica e leader iridato, scattato dalla ...