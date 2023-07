F1 | Gp Austria Vasseur Gara positiva ma possiamo migliorare

(Di domenica 2 luglio 2023) "La direzione di sviluppo è quella giusta", dice il team principal Ferrari SPIELBERG () - "La direzione di sviluppo è quella giusta, sono sicuramente soddisfatto di un weekend andato complessivamente bene sia in qualifica che in". A dirlo Frederic, team principal della Ferrari, i

Qui inabbiamo visto una Ferrari che va unita in una unica direzione". Infine, un passaggio sul "mercato piloti": "I rinnovi Come ha dettoci sono altre priorità su cui focalizzarci. ...... il "manico" didà i suoi frutti, ora che anche Leclerc pare ritrovato, con un Sainz tirato a lucido, non manca che una cosa: la continuità e chissà. una vittoria all'orizzonte. GP: ......39 Strategia Ferrari: "Penso solo alla gara e a cosa più succedere. Sappiamo che è una ... 14:26 Auguri Magnussen! GP d'speciale per Magnussen . Il danese fa 150 gare in F1 in carriere. ...

F1 GP Austria, Vasseur spinge Sainz: "Più veloce di Perez, può fare bene in gara" Corriere dello Sport

E' sempre Max contro tutti, ma le Ferrari spera nel passo falso del Campione per attaccare. Segui qui il GP con la diretta testuale ...F errari, colpo grosso alla Red Bull. Comincia a delinearsi lo scenario tecnico della squadra italiana che in futuro ha assestato un colpo di rilievo sul piano acquisti dei tecnici. Secondo quanto abb ...