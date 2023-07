F1 | Gp Austria Sainz ' Passo gara buono | deluso per il quarto posto'

(Di domenica 2 luglio 2023) "Questo weekend la macchina ha fatto unavanti rispetto a quella delle precedenti gare". SPIELBERG () - "Peccato non essere riuscito a far meglio della quarta posizione, considerando ...

Il campione della Red Bull domina la pista e vince il Gran Premio di Formula 1 d'. Nella ... Al quarto posto la seconda Ferrari di Carlos. Max Verstappen guadagna un ulteriore punto per ...E se non fosse stata per la penalità di cinque secondi a Carlosper i track - limits, anche lo spagnolo avrebbe potuto godersi un risultato migliore del quarto posto. Guarda anche GP...SPIELBERG () " Max Verstappen vince il Gran Premio d', al termine di una gara nella quale il numero uno della Red Bull ha anche dovuto inseguire " ...invece la Ferrari di Carlos, che ...

F1 Austria, Leclerc: "Podio importante, ma serve lavorare" - Sportmediaset Sport Mediaset

La Red Bull di Max Verstappen vince dominando il Gran Premio d'Austria di Formula 1 e allunga verso il terzo titolo del mondo. Grazie a una ...Le dichiarazioni a caldo del team principal Ferrari, Frederic Vasseur dopo il secondo posto di Charles Leclerc al Red Bull Ring ...