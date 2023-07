F1 GP Austria 2023 | Verstappen | “Emozione unica | mi godo questo bel momento”

(Di domenica 2 luglio 2023) Maxha commentato a caldo il successo nel GP d’, nona tappa del Mondiale di F1: “Un’, anche per l’incredibile colpo d’occhio creato dai tifosi olandesi. Mibeldella stagione, ma pensiamo già a Silverstone“. Il pilota Red Bull ha poi analizzato la gara: “Siamo riusciti a stare davanti e a vincere, anche scegliendo di non rientrare ai box durante la Safety car. Da un paio di giri era chiaro il distacco che ero riuscito a creare, perciò non rientrando abbiamo fatto la scelta migliore“. SportFace.

Max Verstappen con la Red Bull domina e vince anche il Gran Premio di Formula 1 d'. Dietro al campione del mondo salgono sul podio la Ferrari di Charles Leclerc e l'altra Red ... 2 luglioAlbo d'Oro GP1963 - Aerodromo di Zeltweg: Jack Brabham (Brabham) - non valida F1 1964 - ... Max Verstappen (Red Bull) 2022 - Red Bull Ring: Charles Leclerc (Ferrari)- Red Bull Ring: Max ...SPIELBERG - Anche Carlos Sainz subisce la penalità di cinque secondi per track limits nella gara del Gran Premio d', decimo appuntamento stagionale della Formula 1 . La sanzione per il pilota della Ferrari arriva dopo la quarta violazione in appena 28 giri, in un circuito dove la norma sta facendo ...

Gara Austria F1 2023: Max Verstappen ha conquistato la vittoria del Gran Premio d'Austria a casa della Red Bull. Ferrari sul podio con Charles Leclerc, terzo ...