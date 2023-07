F1 Gp Austria 2023 | Verstappen con Red Bull trionfa davanti a Ferrari di Leclerc

(Di domenica 2 luglio 2023) L'olandese della RedMaxdomina il Gp d'. Il bicampione del mondo in carica e leader iridato, scattato dalla pole position, resta al comando per quasi tutta la gara e...

VERSTAPPEN 10 L'arroganza ma anche la classe al potere, condimento alla vittoria numero 42 della carriera. Dopo aver conquistato la pole position venerdì, essere stato il più veloce nella preparazione ...L'e Silverstone sono due tracciati dove la nostra macchina fa generalmente bene. Dunque anche in Inghilterra proveremo a ottenere risultati come quelli di questo weekend". 2 luglioAnche inSainz è sembrato poterlo attaccare e passare ma dal box è sempre arrivata l'indicazione di non mettere lo spagnolo in competizione con il monegasco. In questo campionato separato che ...

Ci aspettiamo qualcodsa di meglio a Silverstone", Cìcosì Fred Vasseur, team principal della Ferrari, dopo il secondo posto di Leclerc e il quarto di Sainz in Austria. ""Se facciamo il paragone con Max ...(Adnkronos) – “E’ stato bello vedere la Ferrari battagliare con la Red Bull qui in Austria -prosegue Elkann ai microfoni di Sky Sport-. E’ un circuito divertente, ma c’è un progresso della macchina e ...