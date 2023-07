F1 GP Austria 2023 | Vasseur | “Gara positiva | ma possiamo migliorare”

(Di domenica 2 luglio 2023) “La direzione di sviluppo è quella giusta, sono sicuramente soddisfatto di un weekend andato complessivamente bene sia in qualifica che in. Sono soddisfatto della, anche se vogliamo ottenere sempre qualcosa di più. Le qualifiche sono andate molto bene, così come ladi oggi, anche se. Abbiamo fatto dei passi avanti rispetto all’inizio della stagione, a conferma che stiamo andando nella giusta direzione di sviluppo. Sainz? Ha fatto un ottimo lavoro, anche se non è riuscito a tenere la posizione su Perez a causa di una condizione di gomme sfavorevole”. Lo ha detto il team principal della Ferrari, Frederic, dopo la buonaincon secondo e quarto posto: “Verstappen oggi andava molto forte, mentre dopo ...

Da 15° a 3°, una domenica positiva per Sergio Perez , almeno guardando da dove partiva. Una boccata d'ossigeno dopo una serie di gare tutt'altro che positive. Verstappen: "Sotto con Silverstone, non ...L'e Silverstone sono due tracciati dove la nostra macchina fa generalmente bene. Dunque ... 2 luglioQui inabbiamo visto una Ferrari che va unita in una unica direzione". Infine, un passaggio ... 2 luglio

Mercedes 4: sconfitta totale per la scuderia di Toto Wolff in Austria. Il 7° posto di Lewis Hamilton e l’8° di George Russell (in leggera rimonta dopo l’eliminazione in Q2 venerdì) rappresentano un ...SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Si conclude con la vittoria dell’olandese Max Verstappen la Sprint Race del Gran Premio d’Austria, con il campione del mondo della RedBull che ha chiuso… Leggi ...