F1 GP Austria 2023 | Sainz | “Ho fatto lavoro di squadra | ma è frustrante perdere tre posizioni”

(Di domenica 2 luglio 2023) Il pilota della Ferrari, Carlos, dopo aver concluso il Gran Premio d’di Formula 1 al quarto posto, ha commentato la sua gara e quella del team: “Sinceramente sono abbastanza frustrato con il passo che avevo oggi e con le battaglie che homeritavo più del 4° posto. Succede, non ho molto altro da aggiungere. Dopo la prima sosta la gara il passo era buono, hodei bei sorpassi e delle belle difese ma non era quello che volevo”. “Non so e non sapremo mai se nel primo stint avrei potuto reggere il ritmo di Verstappen posso solo dire che dietro Charles mi sentivo bene e stavo anche gestendo bene la gomma. Volevo vedere cosa si poteva fare con aria pulita davanti. Houndi, come concordato prima della ...

Il Gp d'Austria ha fornito indicazioni tecniche importanti su Ferrari e Mclaren assieme al caos in cui piomba spesso la F1 ...Il pilota olandese ha vinto in Austria un'altra tappa di questo Mondiale 2023: bene le Ferrari con Leclerc secondo e Sainz quarto. In mezzo, in terza piazza, la Red Bull di Perez.