F1 GP Austria 2023 | Russell | “Non è andata come speravamo | ottimista per Silverstone”

Leggi su sportface

(Di domenica 2 luglio 2023) Georgeha commentato a caldo il deludente ottavo posto ottenuto nel GP d’, nono appuntamento del Mondiale di F1: “Due gare fa a Barcellona volavamo, mentre oggi non è. La monoposto però è la stessa, ad eccezione delle gomme, perciò dobbiamo analizzare quanto accaduto per capire il perché. Ciò non è andatovolevamo è stato soprattutto il ritmo“.non si è tuttavia abbattuto: “Al momento a fare la differenza è il circuito, tanto che con la stessa vettura siamo andati bene in Canada e a Barcellona. Sonoperché la prossima gara è a, una pista è simile a quella di Barcellona“. SportFace.