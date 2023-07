F1 GP Austria 2023 | griglia di partenza e risultati qualifiche | pole Verstappen | poi Leclerc e Sainz

...giornalista di Sassuolo si è concentrato sulla prestazione del ferrarista nella Sprint dell',... La gara ha avuto un canovaccio ben noto in questo: ' La solita certezza: il potere barbaro di ...[apparso in origine su Slalom il 2 luglio 2020 e rivisitato per Domani , in occasione del GP d'del 2 luglio] in tv oggi ore 15 su Sky Sport ©Formula 1, GP d', nona prova su 22 del Mondiale F1(domenica 2 luglio, ore 15). Esame Ferrari sui circuito della Red Bull nelle colline della Stiria. La Rossa nella tana del lupo. È in ballo il futuro ...

In casa Red Bull si discute dell'avvio della Sprint in Austria e del duello tra Verstappen e Perez: Helmut Marko dà la colpa al messicano ...GP AUSTRIA, Carlos Sainz Jr (ESP) Ferrari SF-23 passes fans in the grandstand with flares being set off. 30.06.2023. Formula 1 World Championship, Rd 10, Austrian Grand Prix, Spielberg, Austria, Qual ...