F1 | GP Austria 2023 | Ferrari all’attacco di Verstappen con due punte nella gara lunga a Spielberg

(Di domenica 2 luglio 2023) Ancora poche ore di attesa in vista della partenza del Gran Premio d’, nono round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Al Red Bull Ring diè tutto pronto per l’ultimo atto di un weekend Sprint (il secondo dell’anno dopo Baku con il nuovo format) davvero impegnativo per team e piloti, reduci da un sabato particolarmente intenso anche a causa del maltempo. Con il nuovo regolamento, la giornata della Sprint va considerata però un’entità a sé stante visto che non ha alcuna ripercussione sulla griglia di partenza del GP domenicale, che viene stabilita in base ai risultati delle qualifiche del venerdì. Prove ufficiali andate in scena sull’asciutto e con temperature abbastanza elevate in cui Maxsi è preso la pole position davanti alledi Charles Leclerc e Carlos ...

Ecco gli orari F1 oggi TV della gara del GPdal circuito del Red Bull Ring a Spielberg alle ore 15 su Sky e Now. Ieri, Max Verstappen è stato l'assoluto dominatore conquistando la prima posizione nelle Sprint Shootout del mattino e ...F1 Gp, Verstappen partirà dalla pole oggi nella Sprint... la situazione in Francia non è così esplosiva come in Germania o in. La coesione sociale ... Di Karin Kneissl, rt.com 01.07.Karin Kneissl è a capo del think tank GORKI (Geopolitical ...

F1 Gp Austria 2023, Verstappen partirà dalla pole oggi nella Sprint Adnkronos

Oggi, domenica 2 luglio, andrà in scena il GP d'Austria, decimo round del Mondiale 2023 di F1. Sul tracciato "Stop&Go" di Spielberg, assisteremo a una gara che potrebbe riservare delle sorprese, tenen ...Ancora poche ore di attesa in vista della partenza del Gran Premio d'Austria 2023, nono round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Al Red Bull Ring di Spielberg è tutto pronto per l'ultimo atto di ...