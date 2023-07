F1 | Frederic Vasseur | “Abbiamo compiuto un passo avanti | ma dobbiamo continuare a spingere”

Leggi su oasport

(Di domenica 2 luglio 2023) Calato il sipario sul decimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Sul tracciato di Spielberg, in Austria, è arrivata la settima affermazione stagionale dell’olandese Max Verstappen, su Red Bull, a precedere la Ferrari del monegasco Charles Leclerc e l’altra RB19 del messicano Sergio Perez. Una buona prestazione della Rossa, visto il quarto posto di Carlos Sainz, che senza la penalità di 5? per track-limits e un pit-stop (letargico) contemporaneo alle spalle di Leclerc, avrebbe potuto ambire alla top-3. Una prova che può confortare dunque il team italiano. Di questo ha parlato ai microfoni di Sky Sport, il Team Principal della scuderia di Maranello,: “C’è soddisfazione per questo risultato, ma vogliamo sempre di più. Il distacco da Verstappen è importante, ma stiamo lavorando nella giusta direzione. Sainz ha fatto una grande gara, ...