F1 | Ferrari podio n 800 | Vasseur ' progressi | ma Verstappen vola'

"Sono soddisfatto, anche se si vuole sempre di più. Ci aspettiamo qualcosa di meglio a Silverstone". Il team principal della, Fred Vasseur, prova a vedere il bicchiere mezzo pieno nel secondo posto di Charles Leclerc in Austriate, che fa tagliare il traguardo degli 800 podi per il team di Maranello. "Se facciamo il ...Ildi Zeltweg ha ridato fiducia a Charles Leclerc dopo la brutta prestazione di ieri. Il pilota dellaè stato molto bravo a tenere la seconda posizione praticamente per tutta la durata ...Questo del GP d'Austria è solo il secondopernella stagione 2023 di F1 ma vale molto. Vale un respiro di aria fresca e profumata, come quella dei boschi di Spielberg, con la terra bagnata di una pioggia che cadeva ad ...

GP d’Austria: vince Verstappen, seconda la Ferrari di Leclerc RaiNews

Piccoli segnali di ripresa. La Ferrari può uscire con un sorriso dal round austriaco di Spielberg, decimo round del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito in Stiria sono arrivati due podi per la Rossa: Car ...Carlos Sainz chiude quarto il Gp dell'Austria e si toglie qualche sassolino dalla scarpa: lo spagnolo irritato per il pit stop ...