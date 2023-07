F1 | Elkann applaude la Ferrari | ' la più bella gara dell' anno | siamo molto felici'

Al contrario, come ha fatto il cugino, il popolo bianconero non ha gradito, aspettandosi un ... È rimasto deluso, e quindi oraalla scelta di Agnelli. 'Andrea è il mio presidente!' ...A riequilibrare le cose prova Lapo, chel'undici di Simone Inzaghi per la sua prestazione di Istanbul. Il rampollo di casa Agnelli è, però, costretto a fare i conti con le critiche ...Il webLapo. Lapo, l'idolo dei tifosi next - gen. E quel "qualcuno" è stato incarnato, negli ultimi anni, da Lapo, estroso secondogenito di Margherita Agnelli. ...

F1: Elkann applaude la Ferrari, 'la più bella gara dell'anno, siamo ... Gazzetta di Modena

Spielberg, 2 lug. – (Adnkronos) – “E’ la più bella gara della stagione, siamo tutti molto felici”. Così il presidente della Ferrari, John Elkann, al termine del Gp d’Austria dove le rosse hanno chiuso ...L'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli ha presentato un ricorso al TAR contro la squalifica di 2 anni inflittagli dalla FIGC, e una significativa parte dei tifosi juventini esulta, come dichiar ...