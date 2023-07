SPIELBERG - Max Verstappen si è mostrato passi avanti a tutti i rivali anche nel Gran Premio d'di Formula 1 . Nel finale di gara il campione in carica si è permesso anche un rischio che lo ha portato a conquistare un punto addizionale. All'ultimo, infatti, Verstappen ha fatto sosta ai ...dominio di Max Verstappen al GP di2023 , ed è nuovo record scritto dall'olandese in F1. Già, perché nel secondo appuntamento col nuovo format rivoluzionato delle sprint di quest'...15:21 Track limits, bandiera bianco nera per Hamilton. Alla prossima violazione dei track ... 14:26 Auguri Magnussen! GP d'speciale per Magnussen . Il danese fa 150 gare in F1 in ...

F1, clamoroso in Austria: Verstappen si ferma per togliere il giro veloce a Perez Corriere dello Sport

Il campione in carica mostra una superiorità netta al Red Bull Ring, levando il punto addizionale al compagno di squadra ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.30 ORDINE DI ARRIVO GP AUSTRIA 1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 4 2 Charles LECLERC Ferrari+5.155 3 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+17.188 3 4 Carlos ...